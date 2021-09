Parco del Beigua, asfaltature e nuova viabilità con fondi della Regione: Varazze Comune capofila - IVG.it

Varazze. L’annuncio ufficiale a Palazzo Beato Jacopo, sede del Parco del Beigua, lo ha dato Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla viabilità. Presto asfaltature e rifacimento delle strade e dei percorsi all’interno della prestigiosa area verde del Geoparco, motore trainante del territorio incorniciato tra Piampaludo, Sassello, Varazze, Cogoleto.

Grazie a risorse del fondo strategico regionale sarà possibile dare vita a questo progetto di cui Varazze è Comune capofila, sotto la regia della Regione. “Un primo punto tecnico, poi lo studio di fattibilità” spiega a Ivg l’assessore Giampedrone “auspico di partire già con il 2022 e nel giro di tre anni, circa, arrivare a compimento del miglioramento all’interno del Parco Naturale del Beigua”.

Un investimento che si aggira intorno ai due milioni di euro. Asfaltature e messa in sicurezza delle strade, della viabilità che unisce Piampaludo a Varazze. Riqualificazione e promozione turistica.

Presenti anche il consigliere regionale Alessandro Bozzano, il sindaco facente funzione di Varazze Luigi Pierfederici insieme al sindaco di Sassello e presidente del Geoparco, Daniele Buschiazzo, che ha espresso soddisfazione per questo progetto che rilancerà ulteriormente un territorio già di per sé magnifico e lo renderà certamente più fruibile sia per la sua bellezza interna sia per raggiungere la costa.