Pallavolo Carcare, al via la dodicesima edizione del torneo internazionale "Sempre con noi" - IVG.it

Fari puntati sul dodicesimo torneo internazionale di pallavolo femminile “Sempre con noi”, che vede al nastro di partenza 8 squadre militanti nelle serie nazionali.

“Il traguardo delle dodici edizioni – fanno sapere dalla società carcarese – è un successo che si poggia su un lavoro sinergico dello staff, sul supporto del territorio, delle amministrazioni locali, degli sponsors e soprattutto sul clima di amicizia ed ospitalità che lo permeano. Questa edizione cade in un momento storico alquanto difficile che ci ha condizionato pesantemente. La pandemia, tuttavia, non ha smorzato la voglia di ripartenza, di confronto sportivo adeguandola agli stringenti protocolli anti covid, puntualmente applicati e rispettati”.

Tante novità arricchiscono lo scenario di questo torneo, che prenderà il via alle ore 9 del 18 settembre nelle palestre di Carcare e Cairo Montenotte, ne fanno ancora una volta una manifestazione di ottima qualità.

“Per la prima volta – annuncia il presidente LORENZO – vedremo la partecipazione di ben 4 squadre estere e 4 italiane. Purtroppo non ci sarà la squadra di casa in quanto non più partecipante nella serie nazionale ed essendo in fase di ristrutturazione del settore giovanile, ripartiamo da una serie D regionale. Ma questo non limiterà lo spettacolo pallavolistico che offriranno le squadre partecipanti”.

Altra curiosità sta nell’avere due squadre estere che parteciperanno al campionato europeo di pallavolo e quindi inizieranno a confrontarsi proprio nel torneo di Carcare.

Continua dalla società:

“Purtroppo la mancanza di adeguate strutture sportive ha limitato la partecipazione di ulteriori squadre, che si erano prenotate, ed alle quali abbiamo dovuto rifiutare, adottando il criterio dell’ordine di precedenza. Questo è avvenuto con vero dispiacere, anche analizzando il ritorno economico e di immagine del territorio collegato con l‘evento”.

Giochi aperti e pronostici tutti da valutare circa l’aggiudicazione del prestigioso Trofeo progettato e prodotto dalla VITRUM&GLASS di Cairo, leader nella produzione di vetri.

Le squadre che il 18 settembre parteciperanno sono:

Pallavolo NOTTOLINI Lucca Steel Volleys Linz (Austria) G-V Gen i Volley Nova Gorica (Slovenia) Clai csi Imola Serteco Volley school Genova VBC Cheseaux (svizzera francese) V.C. Tirol (Austria) Vicenza Volley

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta dal sito:

www.pallavolocarcare.it