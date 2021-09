Pallacanestro Alassio: la nuova stagione si è aperta con il secondo camp a Calizzano - IVG.it

Calizzano. Dall’1 al5 settembre si è svolto il secondo camp a Calizzano della Pallacanestro Alassio dopo quello tenutosi a fine giugno. Anche in questa occasione sono stati fatti i tamponi a tutti i partecipanti il giorno prima di partire per poi trascorrere cinque giorni all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora.

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi di allenamento denominati Serie A, Eurolega e NBA; al termine dei cinque giorni ci sono state le premiazioni e la proiezione del video che è stato molto apprezzato.

“In un periodo storico così particolare non è facile organizzare e non è facile aver una così bella risposta famiglie. In due camp sono stati più di ottanta i partecipanti seguiti da uno staff sempre più numeroso sia di allenatori che di aiuto – spiegano gli organizzatori -. Sono ben tredici anni che la Pallacanestro Alassio organizza i camp e da un rapido calcolo sono stati ben più di mille le presenze nel corso degli anni e più di trecentocinquanta camperisti diversi hanno provato questa esperienza. Siamo molto contenti della partecipazione sia a questo camp che ai precedenti e delle belle giornate trascorse che hanno permesso ai ragazzi di riappropriarsi di un po’ di socialità che la pandemia aveva fatto allontanare. Grazie a chi ha sempre creduto al camp, grazie alle famiglie per la fiducia, grazie ai ragazzi e alle ragazze e grazie allo staff. Ora qualche giorno di riposo poi inizieremo con la nuova stagione“.

La Pallacanestro Alassio, dopo questa bellissima esperienza, non sta con le mani in mano ma è già pronta per la nuova stagione e apre le iscrizioni a chi ha dai 4 anni in su con le categorie che saranno tutte coperte, dal minibasket alle giovanili e fino alla squadra senior. Per informazioni sulla nuova stagione si possono consultare la pagina ufficiale Facebook o Instagram Pallacanestro Alassio e chiamare l’allenatrice-istruttrice Laura Ciravegna (3392737608) o Fabio Devia (3391383659).