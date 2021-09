"Ottantasettenne cardiopatico deve attendere mesi per una visita": la denuncia del consigliere Ciangherotti - IVG.it

Albenga. “Malasanità, l’ultimo caso è quello di un ottantasettenne cardiopatico albenganese. Sottoposto ad un ecocardiogramma gli è stato consigliato di farsi visitare da un cardiologo anche per seguire eventuali terapie”.

A denunciare l’accaduto, il consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga Eraldo Ciangherotti, che ha spiegato: “Ma ecco il paradosso di un caso che mi è stato segnalato dai familiari. Il medico curante ha consegnato l’impegnativa al pensionato con la priorità della visita entro i dieci giorni, ma al Cupa gli hanno spiegato che per la valutazione cardiologica non ci sono tempi certi. Non è il primo e purtroppo neanche l’ultimo caso che mi è stato segnalato”.

“E’ proprio vero che la sanità nel Ponente fa acqua da tutte le parti. I cittadini hanno bisogno di assistenza e di cure a maggior ragione quando a chiedere le prestazioni mediche e specialistiche sono persone anziane. I tempi lunghi d’attesa si allungano, le code sono interminabili di settimana in settimana e le lamentele da parte dell’utenza aumentano”, ha proseguito.

“Occorre rivedere la modalità organizzativa della sanità, la direzione generale dell’Asl2 non può continuare a girarsi dall’altra parte fingendo che non ci sono problemi. Le attese sono talmente lunghe che una parte significativa della cittadinanza alla fine è costretta a rivolgersi al privato, quando però può permetterselo, o addirittura rinuncia alle cure”, ha aggiunto ancora il consigliere forzista.

Ciangherotti ha quindi lanciato una proposta per risolvere in modo concreto i problemi segnalati periodicamente dai cittadini: “Istituire un gruppo di lavoro sulle liste d’attesa in seno all’Asl 2 per confrontare i dati degli ultimi anni e stimare la consistenza di questo flusso di persone che rinunciano al Servizio Sanitario Nazionale e quindi rispondere con servizi adeguati, efficienti e soprattutto tempestivi”.