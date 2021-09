Ospedale San Paolo, Arboscello (Pd) a Toti: "Scadenza per il nuovo angiografo non rispettata, ancora nulla di fatto" - IVG.it

Savona. “Non è stato rispettato il cronoprogramma della giunta Toti. Ad oggi non si ha una data precisa riguardo la messa in funzione del nuovo angiografo per l’Ospedale San Paolo di Savona“. A sottolinearlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Una situazione che va avanti da due anni, con annunci e promesse disattese – spiega Arboscello -. Nel luglio 2019, Asl 2 e Regione Liguria avevano ufficializzato l’avvenuta delibera per la fornitura di questo strumento fondamentale per garantire analisi e diagnosi; qualche mese fa, in risposta ad una mia interrogazione sul tema, il Presidente Toti aveva annunciato un cronoprogramma promettendo che entro il 16 luglio 2021 il nuovo strumento sarebbe stato attivato. Nulla di fatto”.

“Ho presentato allora una nuova interrogazione per chiedere risposte alla Giunta Toti, preso atto che la copertura finanziaria si fonda su una deliberazione di Giunta regionale che aveva già previsto il finanziamento per l’acquisto “chiavi in mano” di detta apparecchiatura, per un importo di 520 mila euro“.

“L’Ospedale San Paolo di Savona è sede di DEA di I° livello e rappresenta nel territorio provinciale uno dei presidi ospedalieri con maggior bacino di utenza. I savonesi hanno il diritto di sapere saranno garantiti anche per loro i livelli qualitativi di assistenza che meritano – conclude il consigliere Dem -. Servono risposte certe”.