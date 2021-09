Ospedale di Savona e di Albenga, i reparti di malattie infettive sono state accreditate come scuole di specializzazione - IVG.it

Savona/Albenga. La struttura di malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Savona e la struttura malattie infettive osteoarticolari dell’ospedale di Albenga sono state entrambe accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca come scuole di specializzazione dell’area sanitaria per il prossimo anno accademico, prevedendo quindi la formazione con tirocinio di Medici specializzandi, già a partire dall’anno 2021.

Sempre quest’anno gli stessi reparti (diretti rispettivamente dal dottor Marco Anselmo e dal dottor Giovanni Riccio) sono stati anche individuati, tra i quattro centri in Liguria, quale punto di riferimento regionale per la selezione dei pazienti affetti da covid-19 da sottoporre a terapia di anticorpi monoclonali, consentendo di accelerare i tempi di guarigione o comunque evitare l’aggravamento della situazione clinica.

“Entrambi gli accreditamenti rappresentano un riconoscimento di rilievo per la nostra azienda – dichiarano da Asl – ed in particolare per questi due reparti, che con grande professionalità e notevole impegno, hanno garantito le cure ai pazienti sin dalla fase iniziale della pandemia nonostante le grandi difficoltà legate anche alla complessità nel reperire i professionisti sanitari”.

“Ed è anche in relazione a questa problematica diffusa – concludono -, ormai comune a tutto il Servizio Sanitario Nazionale, che riscontriamo l’importanza dell’individuazione quale sede di specializzazione, che consentirà di accogliere nuovi futuri medici infettivologi al lavoro nei nostri reparti”.