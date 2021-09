Ospedale Albenga, Ciangherotti: "Aprire il Ppi 24h, il centro destra mantenga le promesse" - IVG.it

Albenga. “Voglio dire, senza diplomazia, che l’Asl2 e la Regione Liguria ora devono prendere in mano il ‘dossier Albenga’, a cominciare dallo smaltimento delle lunghe file d’attesa per visite ed esami, finendo con il dare una nuova vita al nostro Ospedale, riempiendolo di reparti efficienti e funzionanti. Il punto di Primo intervento di Albenga torni adesso a funzionare h24, con questa equipe di operatori sanitari efficiente e professionale gestita dalla ‘Altavista società cooperativa sociale'”. A dirlo è il consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Lo so – prosegue -, è una sfida difficile, ma le promesse fatte dal centrodestra in campagna elettorale alle ultime regionali, devono essere mantenute. Mi chiedo solo perchè queste cose le debba continuare a dire io e non la giunta di incompetenti che (s)governa Albenga””.

E commenta la situazione pandemica: “Durante la mia ultima visita questa mattina, all’Ospedale Santa Maria di Misericordia mi sono informato sulla situazione dei ricoveri per il Covid. Ebbene, sono veramente contento che i ricoverati per Covid siano solo 4, di cui 1 non vaccinato e 3 vaccinati ma asintomatici e ricoverati in ospedale non per la Sars, ma per altre patologie. Grazie a Dio nessuno è in terapia intensiva”.

“Perchè voglio condividere questa notizia? – conclude -. Semplice, questi dati confermano che la vaccinazione funziona. Rischiare l’ospedalizzazione, e la rianimazione, non ha senso, in primo luogo per se stessi, ma soprattutto per non contagiare, se asintomatici, le persone anziane o fragili che ci stanno vicino. Date retta alla scienza, vacciniamoci tutti (io lo sono da mesi) subito!”.