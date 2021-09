Ortovero, scontro tra due auto sulla Sp543: uno dei conducenti incastrato tra le lamiere - IVG.it

Ortovero. Incidente stradale poco dopo le 20 sulla Sp543, dove si sono scontrate due auto: su una viaggiava solo il conducente, mentre nell’altra erano presenti marito, alla guida, e moglie.

Il bilancio, però, è solo di due feriti (la donna è uscita illesa dal sinistro). Si tratta dei conducenti, uno dei quali è rimasto incastrato all’interno della vettura. Per estrarlo dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Nonostante l’impatto violento, per fortuna le condizioni dei due automobilisti non sono risultate gravi. Entrambi sono stati trasportati dalla Croce Bianca di Albenga, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.