Orienteering Ligure, in arrivo interessanti gare nel fine settimana - IVG.it

Sabato e domenica prossima due importanti appuntamenti per l’Orienteering Ligure.

Sabato, sul Monte Beigua, si disputerà il Campionato Ligure Long di Corsa di Orientamento e domenica, a Sassello, si svolgerà la 7ª Prova del Trofeo Bandiere Arancioni.

Il Monte Beigua sarà ancora una volta teatro di una importante prova, una gara Long, il tipo di gara più impegnativo sia per la lunghezza che per il tipo di tracciati, soprattutto per le categorie Master. Su questa carta si sono svolte molte gare importanti, tra cui anche i Campionati Italiani.

Una carta non facile ed un terreno impegnativo che vedrà i nostri migliori atleti liguri competere con altri orientisti provenienti anche da fuori regione.

Domenica poi, al Sassello, sarà la volta di una gara meno impegnativa fisicamente, in quanto una gara sprint, un tipo di gara veloce, molto più breve, nella quale conta molto la rapidità delle scelte e dove eventuali errori, seppur piccoli, si pagano tantissimo.

E’ la settima prova del 1º Trofeo Bandiere Arancioni, che vede coinvolti molti comuni del nostro entroterra che sono stati insigniti della Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano rivolto alle piccole località dell’entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.

Una gara aperta a tutti sia per provare il nostro sport, l’Orienteering, che per scoprire le bellezze di questo antico borgo del nostro entroterra, conosciuto soprattutto per i funghi e per i gustosissimi amaretti.

Per i neofiti, in entrambe le gare è previsto un percorso esordienti (ludico motorio) molto semplice e adatto a tutti, anche a gruppi famigliari, soprattutto quello della domenica al Sassello.

Per informazioni: infoaaorienteering@gmail.com – 3664896222 (solo whatsapp)