Ordinanza green pass a Finale, "Le Persone al Centro": "Frascherelli come lo sceriffo di Nottingham" - IVG.it

Finale Ligure. Non si placano le polemiche sulla bocciatura disposta dal Tar in merito all’ordinanza del sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, che aveva imposto l’obbligo del green pass per accedere agli uffici comunali.

“Con stupefacente puntualità l’amministrazione Frascherelli rispolvera il celeberrimo #ciavevamogiàpensato per mascherare un’ordinanza comunale assurda e sgangherata, palesemente frutto di narcisismo politico” è il commento del gruppo di minoranza “Le Persone al Centro”.

“Inutile, coercitiva e kafkiana l’ordinanza avrebbe solo peggiorato il quotidiano dei cittadini, proibendo perfino ai bambini di giocare a tennis all’aperto”.

“La verità è che tale provvedimento crolla sotto i colpi di un gruppo di cittadini che ha portato al Tar la questione, ricavandone una sospensione cautelare per “eccesso di potere”. L’ordinanza crolla anche sotto i colpi delle minoranze più attente ai diritti civili, consiliari ed extra-consiliari, che da subito ne avevano denunciato l’illegittimità smascherandone le lacune sul piano del diritto e dell’applicazione pratica.

“In un periodo già complicato cosa succederebbe se tutti i sindaci degli ottomila comuni italiani varassero un loro esclusivo provvedimento?”.

E ancora: “Sulle libertà civili non può che essere la legge a determinare limiti e restrizioni e Finale Ligure non deve diventare la contea di Nottingham. Immaginiamo che Frascherelli e Guzzi volessero regalarsi una passerella politica tutta per loro ma ci auguriamo sia l’ultima volta che lo facciano scavalcando i diritti individuali di ogni cittadino”.

“In certe situazioni è importante che ognuno faccia il suo, senza calcolo e manie di protagonismo”.

“Dalla foresta di Sherwood è partito un segnale chiaro, se ne facciano una ragione il principe Giovanni Senzaterra ed il fido Sir Biss…” conclude il gruppo finalese, citando ancora la storia di “Robin Hood”.