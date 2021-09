Oggi è la giornata dell'Alzheimer, Alisa: "In Liguria sono 20mila i malati, più colpite le donne" - IVG.it

Liguria. “A soffrire di più le conseguenze della pandemia da Covid-19, per i cambiamenti che la malattia ha comportato a livello sociale sono i pazienti con demenza senile o Alzheimer. In Liguria, sono 30mila le persone affette da demenza senile, di cui 20mila sono malate di Alzheimer. In particolare il 60% dei pazienti con Alzheimer sono di sesso femminile, perché le donne hanno un’aspettativa di vita superiore agli uomini“.

A puntare i riflettori su questa realtà è Ernesto Palummeri, geriatra esperto di Alzheimer e responsabile Alisa per l’emergenza Covid nelle Rsa liguri, nella giornata mondiale dell’Alzheimer.

“Queste patologie si sviluppano solitamente, a partire dai 65 o 70 anni e in percentuale minore a partire dai 50 o 60 – spiega Palummeri – così quando è partita la campagna vaccinale anti-Covid19 dal momento che i pazienti erano giovani e poiché si è avuto difficoltà a ricevere la priorità per la somministrazione del vaccino, abbiamo dovuto aspettare prima che la maggior parte di loro fosse vaccinata”.

Infine conclude che “l’Alzheimer è una patologia solitamente riconoscibile attraverso la mancanza di memoria, che è anche il sintomo che la accomuna alla demenza senile. Ma si distingue dai deficit di attenzione e cognitivi oltreché dalla mancanza di orientamento“.