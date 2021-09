Nuovi parroci nella Diocesi savonese: don Grillo a Spotorno, don Allori nuovo vicario foraneo di Vado - IVG.it

Vado Ligure/Spotorno. Continuano gli ingressi dei nuovi parroci nella Diocesi savonese.

Sabato 18 settembre, la Messa delle ore 18 nella chiesa parrocchiale della santissima Annunziata a Spotorno vedrà l’ingresso di don Danilo Grillo nelle parrocchie di Spotorno e Tosse. Domenica 19 settembre, le Messe presiedute dal vescovo alle ore 9,30 nella chiesa di santa Maria della Neve e alle ore 11,30 nella chiesa parrocchiale di san Paolo daranno inizio al ministero di don Angelo Magnano nelle parrocchie di Savona san Paolo e N.S. della Neve alle Fornaci.

Lo stesso giorno, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di sant’Ambrogio monsignor Gero Marino accompagnerà don Giuseppe Noberasco nella Messa d’ingresso nelle parrocchie di sant’Ambrogio in Legino e Savona SS. Trinità. Sabato 25 settembre, con l’Eucaristia presieduta dal vescovo alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di san Francesco da Paola, don Riccardo Di Gennaro farà ingresso nelle parrocchie di Savona san Francesco da Paola e san Lorenzo. Infine, domenica 26 settembre, con la Messa delle ore 10,30 (o in altro orario da definire) monsignor Marino introdurrà don Adolfo Macchioli nella parrocchia di Savona san Giuseppe.

Don Alessio Allori, parroco di Quiliano, Valleggia, Roviasca e Montagna, è invece il nuovo vicario della vicaria di Vado Ligure. La sua elezione è avvenuta nel corso della riunione di vicaria svoltasi venerdì scorso alla presenza del vescovo.

Don Allori prende il posto di don Michele Farina, che ha concluso pochi giorni fa il suo ministero parrocchiale a Bergeggi e si prepara alla nuova esperienza come sacerdote fidei donum in Repubblica Centrafricana con la Società missioni africane. In questi giorni don Farina partirà per Lione, dove vivrà alcuni mesi di formazione e di apprendimento della lingua francese prima della sua partenza missionaria, prevista in gennaio. Altre due vicarie dovranno nominare i nuovi vicari foranei.

Quella del Levante si ritroverà il 22 settembre alle ore 10,30 per eleggere chi prenderà il posto di don Alessio Allori. Quella di Savona si riunirà il 28 settembre alle ore 10,30 per scegliere chi sostituirà don Germano Grazzini, trasferito in questi giorni nelle Albisole.