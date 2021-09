Nuova viabilità “Molo 8.44” a Vado Ligure: affidato l’intervento - IVG.it

Vado Ligure. Affidata al Rti Giuggia Costruzioni S.r.l. e Fincosit S.r.l. la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale “Molo 8.44” e alle aree S16.

Il progetto, che rientra nel Programma ordinario degli interventi, prevede il potenziamento dell’infrastruttura urbana adiacente al “Molo 8.44” per migliorare la viabilità e bypassare il passaggio a livello.

L’intervento, il cui costo complessivo ammonta a 13.252.481 euro, è volto a disegnare un nuovo tracciato stradale che supererà il raccordo ferroviario per poi reinnestarsi in via Trieste in prossimità del nuovo Port Gate.