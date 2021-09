Nuova lettera di minacce al presidente Toti: "Ti auguriamo la morte peggiore” - IVG.it

Liguria. “Toti ti auguriamo la morte peggiore, a te e ai tuoi familiari”. È quanto si legge su un foglio di carta imbustato. La scritta, vergata a mano e a penna, non riporta altro: motivazioni, rivendicazioni, firme.

“Una minaccia al giorno NON vi leva Toti di torno”, così il presidente della Regione Liguria ha postato sui social l’ultima anonima lettera di minacce ricevuta all’indirizzo di piazza De Ferrari.

Non si tratta delle prima lettera di minacce ricevuta dal governatore ligure e si somma alle numerose intimidazioni e ingiurie “collezionate” anche e soprattutto attraverso i social network e legate soprattutto alle proteste no vax e no green pass.

Anche su questo caso sono state avviate indagini da parte della digos, già impegnata con le tante altre segnalazioni e, a Genova, con l’altro target dei contestatori ovvero il virologo Matteo Bassetti.

Ma tornando a Toti, appena due giorni fa a Spotorno l’episodio del lancio di uova da alcune persone. Nelle ore precedenti l’invito a colpire il politico con “lanci di uova e merda” era circolato su alcune chat telegram.