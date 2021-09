Non paga il pasto consumato e insulta la Polizia: ultrasettantenne non può entrare ad Alassio per tre anni - IVG.it

Albenga. Nella giornata di ieri, il personale del commissariato della polizia di Stato di Alassio ha notificato ad un uomo ultrasessantenne di Albenga il foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Alassio per la durata di tre anni.

Il provvedimento, emesso dal Questore di Savona, è stato originato da un fatto occorso ad Alassio nello scorso mese di agosto, quando l’uomo — già gravato da segnalazioni all’Autorità Giudiziaria — era stato indagato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e oltraggio a pubblico ufficiale.

Dopo essersi rifiutato di pagare un pasto consumato in un locale alassino, all’intervento della volante, l’uomo ha insultato gli operatori intervenuti. Il responsabile e stato inoltre segnalato, in via amministrativa, per ubriachezza manifesta.

L’adozione di questo tipo di provvedimento — che trae origine dal Decreto Legislativo n° 159/2011 – si rende necessaria quando, sulla scorta di elementi di fatto, si ritiene che i soggetti raggiunti da tale provvedimento possano costituire pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.