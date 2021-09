Noli, escursionista soccorsa con l'elicottero alla Grotta dei Falsari: è grave - IVG.it

Noli. E’ in corso in questi minuti l’azione dei soccorritori per una caduta alla Grotta dei Falsari di Noli: ferita una escursionista di 55 anni.

L’allarme è scattato intorno alle 11.00 di questa mattina: sul posto militi della Croce Bianca, 118, vigili del fuoco e personale del soccorso alpino.

L’incidente è avvenuto in una zona piuttosto impervia e, considerata la situazione di intervento e le condizioni complessive, è stato necessario richiedere il supporto dell’elisoccorso. Secondo quanto appreso, la donna ha riportato un trauma cranico e altre ferite sul corpo a seguito della rovinosa caduta.

Per l’infortunata è già stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso. Stando a quanto riferito l’escursionista ha perso molto sangue e le sue condizioni sono giudicate gravi.