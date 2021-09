Nasce la guida turistica "Quiliano una Città da scoprire" - IVG.it

Quiliano. Nella serata di martedì 7 settembre 2021 alle ore 20.45 presso la Sala Consiliare di Quiliano verranno presentati il calendario degli eventi “Quiliano Natura” e la nuova Guida turistica “Quiliano una Città da scoprire” realizzata dalla Città di Quiliano, pubblicata da Alzani Editore, con il contributo del gruppo Conad NordOvest e il sostegno della Fondazione De Mari.

Parteciperanno il sindaco Nicola Isetta, il vicesindaco e assessore alla cultura Nadia Ottonello ed il segretario generale Achille Maccapani.

La guida turistica “Quiliano una Città da scoprire” (pagg. 172, € 14,90) è già disponibile dallo scorso mese di luglio presso le librerie ed edicole nei territori della Liguria e del Piemonte, nonché negli store on line.

Il sottotitolo del libro (“Tra storia, natura, cultura,prodotti tipici e… gastronomici”) corrisponde infatti a un vero e proprio viaggio alla scoperta di Quiliano, del suo territorio e delle sue principali caratteristiche. Il volume è strutturato in quattordici capitoli, dedicati in primo luogo alla geografia, alla storia, alla cultura, ai luoghi di culto, edifici e monumenti, al turismo e alla promozione del territorio, ai prodotti tipici, allo sport e grandi eventi, allo stato dei servizi e all’economia. Non mancano poi gli approfondimenti dedicati agli itinerari nel territorio di Quiliano, alle ville e residenze storiche nel territorio cittadino (con un ampio spazio riservato a Villa Maria) e ai percorsi riferiti alla scoperta del territorio. Un doveroso approfondimento è inoltre dedicato ai “Percorsi che resistono”. Il volume si conclude con l’illustrazione delle principali ricette tipiche della cucina di Quiliano.

Durante tale incontro, verrà inoltre presentato il ricco programma delle iniziative promosso dalla Città di Quiliano costruito in collaborazione con le diverse realtà associative: Slow Food, Innocenzo Turco – Vite in Riviera, Cooperativa Agricola di Valleggia, Gruppo La Rocca, ProLoco Quiliano e Proloco Traqque, AEmilia Scauri, Polisportiva Quiliano, Qui Arte, Biblioteca Civica Andrea Aonzo, SACS Spazio Arte Contemporanea, Associazione Culturale E20, Quilianonline.

La rassegna “Quiliano Natura” è promossa con il patrocinio e il contributo della Regione Liguria.

Il programma si sviluppa dal 3 al 30 settembre 2021. Il territorio quilianese permette di spaziare dal patrimonio naturalistico, all’architettura, al turismo locale sostenibile, ai prodotti locali e molto altro ancora che si potrà scoprire in prima persona prendendo parte ai numerosi appuntamenti previsti. Durante l’incontro di presentazione saranno illustrate le singole iniziative inedite ed estremamente suggestive (Spettacoli, Conferenze, Mercato Natura, Visite guidate, Laboratori, Camminate escursionistiche, Attività sportive), unitamente al depliant sulle attività commerciali di Quiliano che aderiscono a “Quiliano Natura“ con apposite iniziative speciali per i clienti (Ristoranti – Osterie, Bar, Attività alimentari, Attività commerciali e Società e Circoli Ricreativi).

Per partecipare all’incontro con ingresso libero, è prevista la prenotazione al numero di telefono 3455287012 oppure mediante email a: ufficio.segreteria@comune.quiliano.sv.it.