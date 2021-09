Minibasket, ad Alassio quasi cento bimbi per la Festa del Centenario della Federazione - IVG.it

Alassio. Sabato 18 settembre, ad Alassio e in contemporanea in tantissime piazze italiane, si è svolta la Festa del Centenario indetta dalla Federazione Italiana Pallacanestro per festeggiare i 100 anni della Fip, dedicata ai bimbi e alle bimbe del minibasket.

L’organizzazione della Festa del ponente è stata affidata alla Pallacanestro Alassio che ha predisposto quattro campi da gioco dove i baskettari hanno giocato tantissime mini partite con lo scopo di giocare, socializzare e divertirsi. Prima dell’inizio delle partite sono state espletate tutte le pratiche previste dal protocollo sia per i bimbi che per gli adulti.

Ad Alassio hanno partecipato i centri minibasket della cittadina ospitante, di Andora, di Albenga, di Ceriale, di Loano, di Finale, di Vado e di Savona con una presenza di quasi cento minicestisti.

“Siamo contentissimi dell’alto numero dei bimbi partecipanti, questo è un bellissimo segnale di ripartenza per tutta la provincia di Savona. I bambini hanno giocato tanto e si sono divertiti nel vero spirito minibasket e hanno tenuto fede ai quattro principi di questa festa: Rispetto, Altruismo, Condivisione e Inclusione. Complimenti a tutti e buona stagione sportiva” commentano gli organizzatori della giornata.