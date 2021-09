Mezzo secolo di Rocchettese: inizia la stagione numero cinquanta dei rossoblù - IVG.it

Non sarà una stagione come le altre per la Rocchettese. La società valligiana si appresta a cominciare la stagione numero cinquanta della sua storia. Stasera, il primo allenamento agli ordini del confermato tecnico Mario Croci.

“Questa sera – si legge nella nota della società – inizia ufficialmente la stagione numero 50. I ragazzi tornano a indossare gli scarpini dopo un anno e mezzo di stop. Siamo riusciti ad arrivare al cinquantesimo anniversario dalla nascita del club, traguardo importantissimo per una realtà come la nostra”.

“Il campionato – prosegue il club – è alle porte. Quest’anno è la nostra festa, il 10 giugno 2022 sarà il nostro compleanno. Quando si arriva a questo traguardo non si può non ringraziare presidenti, dirigenti, giocatori e soprattutto tifosi, che mai hanno smesso di sostenerci. Abbiamo scritto cinquanta anni di pagine di storia: ora scriviamone altre insieme, fino alla fine”.