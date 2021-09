Cairo Montenotte. La strada statale 29var “Variante di Carcare e Collina Vispa” è provvisoriamente chiusa al traffico per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 4,000, in territorio comunale di Cairo Montenotte.

Lo comunica, in una nota, Anas.

Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.