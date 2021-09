Meteo, sulla Liguria domenica di nuvole e qualche possibile pioggia - IVG.it

Liguria. Umide correnti sud-occidentali seguitano ad affluire sul nord-Italia e sulla Liguria, determinando condizioni meteo piuttosto variabili e a tratti instabili. Un miglioramento è atteso dalla giornata di martedì.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi domenica 19 settembre sarà una giornata caratterizzata da molte nubi, specie sul centro-levante, con la possibilità di piovaschi e rovesci, anche a sfondo temporalesco. Attenuazione dei fenomeni attesa in serata.

Venti tesi da sud-ovest, in rinforzo nel pomeriggio, specie in mare aperto. Mari mossi o molto mossi per onda lunga da sud-ovest. Fino ad agitati al largo dal pomeriggio. Atteso picco d’onda di 3 metri a nord di Capo Corso in serata. Temperature stazionarie o in lieve calo: sulla costa minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 23 e 26 gradi; all’interno minime tra 11 e 18 gradi, massime tra 20 e 25 gradi.

Lunedì 20 settembre ancora tempo instabile sulla Liguria, in particolare a levante, dove potrà avere luogo qualche piovasco o rovescio. Tempo migliore sul medio-ponente.

Venti moderati da sud-ovest e fino a forti al largo. Mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature pressochè stazionarie.

Martedì 21 settembre tempo in generale miglioramento. Temperature in aumento.