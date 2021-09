Meteo, prima perturbazione in arrivo sulla Liguria: temporali e temperature in calo - IVG.it

Liguria. Primo impulso perturbato di stampo autunnale nella giornata di domani, l’instabilità localmente intensa potrà coinvolgere la nostra regione a più riprese.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 16 settembre avremo instabilità diffusa. Tra la notte ed il mattino possibile prima genesi temporalesca lungo la Riviera di Levante, altrove rovesci, specialmente a ridosso dell’Appennino centrale; nel corso della mattinata passaggio temporalesco dal ponente al genovesato in successiva estensione a levante, i fenomeni tenderanno nel pomeriggio a concentrarsi e a persistere tra Tigullio e spezzino. Infine, tra il tardo pomeriggio e la serata, possibile ultimo passaggio instabile dall’interno savonese nuovamente in propagazione a levante. Attenuazione delle precipitazioni e successive parziali schiarite su imperiese.

Vento teso fra sud e sud est, rinforzi al mattino al passaggio dell’instabilità ed in generale sui crinali appenninici del settore centrale. Rotazione a libeccio nel corso del pomeriggio moderato/teso. Mari inizialmente mossi tutti i bacini, moto ondoso in aumento sul settore centrale al largo dal tardo pomeriggio. Temperature minime in aumento, in calo le massime ovunque: sulla costa minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 22 e 25 gradi; all’interno minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 17 e 22 gradi.

Venerdì 17 settembre residua instabilità tra la notte ed il mattino su riviera di levante; variabile altrove, ma con tendenza a momenti soleggiati lato costa; durante il pomeriggio nubi cumuliformi sui rilievi appenninici, dove non si esclude qualche piovasco o breve rovescio.

Vento teso/forte da libeccio al largo, scirocco di ritorno moderato/teso sulla costa est. Irregolare altrove. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in ulteriore calo tra Tigullio e spezzino, si riprendono le massime sulla riviera di ponente.

Infine, sabato 18 settembre tempo inaffidabile con instabilità sparsa, sempre ventoso da sud.