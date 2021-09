Meteo, piogge e temporali in Liguria: allerta gialla nel Savonese - IVG.it

Liguria. Primo passaggio perturbato di stampo autunnale nella nostra Regione, dove sarà un domenica all’insegna di piogge e temporali localmente intensi. È stata infatti diramata l’allerta gialla nel ponente savonese e in Valbormida e arancione nel levante.

Secondo le previsioni degli esperti del centro Limet, tra la notte e il mattino, ci sarà lo sviluppo di instabilità temporalesca sul genovesato, fenomeni che tenderanno a diventare intensi e persistenti proprio sul capoluogo e le vallate retrostanti con successivo interessamento del Golfo Paradiso. Nel pomeriggio fenomeni in estensione ai settori di levante, più diffusi nelle zone interne, ma meno intensi e persistenti.

Rovesci che potrebbero causare possibili allagamenti nelle aree urbane soggette di Genova e provincia, a fine evento occasionale rischio frane nelle aree interessate da maggiori quantitativi di pioggia.

Venti a rotazione ciclonica, moderati / tesi con rinforzi nelle aree interessate da instabilità; nord-est più sostenuto a ovest di Capo Mele. Mare da mosso a molto mosso per onda lunda da sud-est sul settore centrale ed orientale; generalmente mosso altrove. Temperature in aumento le minime, anche sensibile lato costa; in diminuzione le massime nelle aree interessate da precipitazioni. Costa: min 21/24°C, max 23/27°C. Interno: min +12/18°C, max +19/24°C

Per quanto riguarda lunedì 27 settembre si prevedono ampie schiarite su tutti i settori, salvo nuvolosità residua sullo spezzino fino al primo mattino; velato in giornata, ma soleggiato. Venti: a regime di brezza e mare da sud in scaduta, poco mosso a fine giornata su tutti i settori. Temperature in calo nell’interno, stazionarie lato costa.

Martedì 28 settembre sarà una giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato, sempre in compagnia di qualche velatura. Solamente lungo all’Appennino di levante, durante le ore pomeridiane, si potrebbe avere qualche piovasco o breve scrocio (da confermare nei futuri aggiornamenti).