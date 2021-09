Meteo, Liguria verso una fase più stabile: venti forti ma temperature in lieve aumento - IVG.it

Liguria. Ulteriore riassorbimento della circolazione fresca ed instabile in stazionamento sul Mediterraneo centro-occidentale negli ultimi giorni. Liguria verso una fase più stabile, il contesto rimane fresco, specie al mattino. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet

Avvisi: al mattino venti da tesi a tratti forti su Capo Mele e bacino antistante. Cielo e Fenomeni: sereno o poco nuvoloso al mattino sulla costa e valli retrostanti; osserveremo, invece, un po’ di nuvolosità addossata al versante nord dell’Appennino, più compatta sul settore centrale e Alpi Liguri. In giornata stabile e soleggiato ovunque, solo qualche cumuletto sui rilievi.

Venti: al mattino da ENE tesi a tratti forti da Capo Mele verso ovest e rispettivi bacini antistanti; tramontana intermittente moderata sul resto della regione, qualche rinforzo sui crinali appennini esposti. Mari: mosso incrociato fino al primo mattino il settore centrale; tende a molto mosso il bacino ovest per onda prevalente da terra.

Temperature: le minime in ulteriore lieve diminuzione a fondovalle a levante ed in generale in quota; si avrà invece un aumento sotto-costa a ponente. Massime in aumento ovunque sulla linea di costa. Costa: min 13/22°C, max 24/28°C; interno: min +3/12°C, max +19/24°C

MERCOLEDì 22 SETTEMBRE. Cielo e Fenomeni: in prevalenza sereno ovunque, tempo soleggiato. Venti: a regime di brezza. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: minime stazionarie, o in diminuzione a ponente; si riprendono ovunque le massime.

GIOVEDì 23 SETTEMBRE: Avvisi: venti settentrionali che tornano a farsi tesi/forti. Cielo e Fenomeni: ritorno delle nubi sul versante nord dell’Appennino, stabile e soleggiato lato costa, fresco in quota.