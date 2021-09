Meteo, inizio settimana variabile: al mattino qualche nube, soleggiato nel pomeriggio - IVG.it

Liguria. Una circolazione ciclonica in quota a ridosso dell’arco alpino caratterizza l’inizio di settimana anche sulla nostra regione con un po’ di variabilità, seguito da un miglioramento. Sono queste le previsioni del Centro Meteo Limet per la giornata odierna.

Cielo e Fenomeni: al primo mattino locali addensamenti a levante potranno determinare qualche locale breve pioggia o rovescio, in rapido allontanamento. Altrove generalmente poco nuvoloso. Nel corso della giornata soleggiato su tutta la regione, con qualche nube in transito, più diffusa nelle zone interne dove non si escludono isolate note instabili.

Venti: ruotano dai quadranti settentrionali. Mari: generalmente mossi. Temperature: stazionarie, costa: min +19/22°C, max +23/26°C; interno: min +11/18°C, max +20/25°C.

Martedì 21 settembre. Cielo e Fenomeni: qualche nube in transito in un contesto soleggiato. Locale instabilità appenninica pomeridiana. Venti: settentrionali. Mari: generalmente mossi. Temperature: stazionarie i in lieve calo.

Mercoledì 22 settembre. Cielo e Fenomeni: permane qualche nube in un contesto soleggiato.