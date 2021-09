Meteo, fine settimana tra pioggia e schiarite: domenica prevista burrasca - IVG.it

Liguria. La giornata di oggi è caratterizzata da cielo nuvoloso e possibili rovesci nelle valli interne del savonese e del ponente genovese. Dalla tarda mattinata e fino al primo pomeriggio possibili temporali a tratti anche di forte intensità su Spezzino, in particolare in Val di Vara.

Nel pomeriggio possibili acquazzoni sulle Alpi Liguri e nell’area interna savonese. In serata cieli ancora per lo più nuvolosi anche se nell’Imperiese persistono maggiori schiarite. Precipitazioni in esaurimento. I venti sono moderati, mare generalmente mosso per onda da sud-ovest, temperature stazionarie: sono comprese sulla costa tra 18 e 28 gradi, nell’interno tra 14 e 25.

Sono queste le previsioni meteo degli esperti del centro meteo Limet in merito alla giornata di sabato 18 settembre.

Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 19 settembre, al mattino è prevista nuvolosità diffusa in particolare a levante, dove sono attesi rovesci a tratti anche di forte intensità. Sul settore centrale cielo per lo più variabile anche se non escludiamo anche un breve rovescio, mentre su imperiese e savonese qualche schiarita in più.

Nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno sempre più ampie anche a levante. Attenzione per una burrasca di libeccio al largo che determina mare molto mosso o a tratti agitato. In serata rotazione delle correnti da nord. Mare molto mosso o a tratti agitato per onda da sud-ovest. Temperature in calo, in particolare a levante.

Per lunedì 20 settembre Limet prevede cielo generalmente parzialmente nuvoloso ma ci aspettiamo ampie schiarite. Temperature in nuovo aumento.