Meteo, due giorni di tempo stabile e soleggiato. Nel fine settimana arriva l'instabilità e possibili temporali - IVG.it

Liguria. Ancora un paio di giornate stabili ed assolate, a seguire a cavallo del week-end arretramento dell’alta pressione africana e graduale ingerenza dei flussi umidi sud-occidentali produttori di instabilità di temporalesca i cui effetti sono ancora da valutare.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 23 settembre avremo una notte e alba, ancora nuvolosità addossata sul versante nord dell’appennino; in giornata velature abbastanza diffuse, ma tempo stabile e soleggiato specie lato costa; qualche cumulo pomeridiano nelle zone interne.

I venti rimangono settentrionali, tesi con locali rinforzi a ovest di Capo Mele ed al largo sul bacino ovest; brezze diurne deboli su tutto l’arco ligure. Mare generalmente mosso al largo, localmente molto mosso il settore più a ovest al confine con il Mar di Corsica. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 16 e 19 gradi, massime tra 24 e 27 gradi; all’interno minime tra 5 e 13 gradi, massime tra 23 e 25 gradi.

Venerdì 24 settembre avremo cielo sereno o poco nuvoloso; in giornata aumento delle velature a partire da ponente; dal pomeriggio sviluppo di addensamenti marittimo-costieri sul Genovesato occidentale.

Venti inizialmente deboli a regime di brezza, si dispongono da sud-est sul centro-est ligure e da nord-est sul ponente, moderati o localmente tesi. Mare quasi calmo o poco mosso, moto ondoso in aumento dal pomeriggio fino a diventare mosso il ligure est dalla sera. Temperature in aumento, specie le massime.

Sabato 25 settembre avremo addensamenti via via più compatti sul settore centrale e centro-occidentale, non si escludono deboli fenomeni entro sera; qualche temporanea apertura sarà ancora possibile su imperiese ed estremo levante; ventoso al largo.