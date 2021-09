Mercatini, teatro, incontri culturali, degustazioni, concerti: un invitante sabato di eventi in provincia - IVG.it

Il 4 settembre 1609 il navigatore inglese Henry Hudson approdò sull’isola di Manhattan: diventò il primo occidentale a descrivere dettagliatamente il luogo. Quattro secoli più tardi noi impavidi esploratori delle terre di ponente approderemo sull’isola Eventi: questo sabato d’apertura del settembre 2021 potremo infatti salpare dai sicuri porti delle nostre case, seguire la dettagliatissima agenda di IVG.it come mappa e viaggiare all’intrepida scoperta delle migliori cose da fare, vedere e gustare!

Gli appassionati di shopping a cielo aperto non possono perdere lo straordinario mercatino “Sbanca Finale Ligure“. Ricchissime bancarelle riempiranno le vie cittadine con eccezionali promozioni di qualità e deliziosissime specialità gastronomiche. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune e in caso di pioggia sarà posticipata al giorno seguente.

Vado Ligure accoglie il prestigioso spettacolo teatrale del grande Pino Petruzzelli “Vita nei boschi”, di cui è autore, interprete e regista. Il monologo nasce dalla provocazione dello scrittore americano Henry David Thoreau, il quale nel 1854 pubblicò “Walden ovvero Vita nei boschi”. Oggi quel libro torna di grande attualità alla luce dei problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi, che non possono più continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e su un rapporto che privilegia la città a scapito dell’entroterra.

Ad Alassio Neri Marcorè e Laura Formenti condurranno la cerimonia di consegna del XXVII Premio “Un Autore per l’Europa”. La giuria presieduta dal professor Gian Luigi Beccaria e composta dagli italianisti all’estero rivelerà infatti il nome del vincitore tra i cinque finalisti, come nella migliore tradizione di tutti i prestigiosi concorsi letterari. Al vincitore sarà conferito un premio del valore di 4mila € mentre a tutti i finalisti l’invito a tornare ospiti della città per un convegno o la presentazione delle loro prossime fatiche letterarie.

Albenga si dedicherà ai “Calici di Musica”, una degustazione di vini del territorio accompagnati da finger food con l’intrattenimento musicale degli Alma Jazy. Le cantine aderenti saranno Bio Vio, La Vecchia Cantina, Enrico Dario, Azienda Agricola Dell’Erba, Azienda Agricola Anfossi e Cascina Feipu dei Massaretti. “Nonostante in accordo con le cantine non si sia potuto realizzare ‘Calici di Stelle’, legato al brand ‘Le Città del Vino’, abbiamo voluto dare risalto ai produttori inserendo la degustazione di vino in un’altra iniziativa – afferma l’assessora comunale agli Eventi Marta Gaia – In tal modo faremo conoscere i prodotti ai cittadini e ai visitatori”.

L’Ensemble Music in Medicine calcherà il “palcoscenico” di Sassello per un concerto con le musiche di Isaac Albéniz, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert e Robert Schumann e in favore della Parrocchia San Giovanni. Si tratta di un gruppo di amici medici, un veterinario e una farmacista che hanno fatto della musica il loro hobby preferito, dedicando il tempo libero allo studio dello strumento. È per loro un vero piacere suonare sia come solisti sia in duo o trio, cercando di comunicare a chi li ascolta la loro passione.

A Cairo Montenotte si terrà una visita guidata al centro storico di Rocchetta Cairo e alle Cave di Salomone. Si partirà dal piazzale dei festeggiamenti per una passeggiata alla scoperta dei caratteristici portici, dei murales e di tante curiosità che forse nemmeno i rocchettesi conoscono. Dopo la merenda si potrà fare un’escursione sulle vicine alture per individuare reperti di archeologia artigianale: le cave di pietra arenaria, che furono in funzione sino ad un secolo fa.