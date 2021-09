Memorial Giuseppe Iovino, la cronaca in diretta dal Ruffinengo - IVG.it

Savona. “Una serata di calcio per augurarci una stagione di soddisfazioni.” È stato scelto questo incipit dai padroni di casa del Legino per presentare il Memorial Giuseppe Iovino, triangolare amichevole organizzato per mantenere la tensione alta in vista dell’esordio in campionato di domenica contro il Via Dell’Acciaio.

Il Genoa U18 campione d’Italia e la Spotornese le avversarie, questo per due sfide da 45 minuti le quali si prospettano ricche di gol e spettacolo.

Alle 19:30 circa prende il via il match che vede i locali protagonisti contro i determinati avversari del Grifone allenati da mister Ruotolo.

Foto di rito e poi discesa in campo con le seguenti formazioni.

I padroni di casa si presentano con Trozzola, Incorvaia, Guarco, Perria, Kertalli, Agate, Giusto, Manfrini, Romeo (cap.), Galiano e Crocetta

A disposizione ci sono Anselmo, Damiani, Mencacci, Semperboni e Guerrieri

Il Genoa risponde con Velcea, Scala, Lattuchella, Manfredonia, Calvani, Cellamare, Tomiato, Mosole, Rimondo, Bagattimi e Stepomavicius

In panchina si accomodano Sattanino, Severi, Petrella, Catterina, Costa, Mele, Pomi, Paggini, Hysa e Sisinni

Dopo circa 10 minuti sono proprio gli ospiti a capitalizzare la propria attitudine propositiva con il colpo di testa su azione da corner di Tomiato, il quale fulmina Trozzola portando il vantaggio il Genoa: 0-1 rossoblù al Ruffinengo.

L’estremo difensore verdeblù riesce poi a sventare svariate minacce, ma intorno alla mezz’ora ancora Tomiato riesce a trovare il doppio vantaggio per i suoi.

Sul finale infine la squadra locale riesce ad accorciare le distanze con Romeo il quale, con un’ottima conclusione, fulmina Velcea facendo gioire il pubblico presente sugli spalti.

Termina così 1-2 la prima sfida della serata: Genoa vittorioso dunque, i locali cercheranno maggior fortuna contro la Spotornese.

Proprio i biancocelesti scendono in campo in occasione della seconda sfida contro i rossoblù allenati da Ruotolo.

Di seguito le formazioni:

La Spotornese scende in campo con Filippi, Basso, Bovero, Lione, Semry, Crovella, Artimagnella, Dorigo, Puppo, Intili e Pellizzari

In panchina si accomodano Genta, Canale, Chessa, Ferro, Monda, Vanara, Novello, Sorbera e Marangon

Soltanto tre conferme invece nel Genoa, corrispondenti ai nomi di Scala, Calvani e Tomiato

Intorno al quarto d’ora è ancora una volta il Genoa Under 18 a passare in vantaggio: Calvani imbeccato splendidamente da Mele la gira di testa trovando la rete dell’1-0.

Sul finale poi, dopo svariate occasioni fallite sia da una parte che dall’altra, Hysa trova il raddoppio sfruttando al meglio uno splendido assist di Sisinni

Termina cosí 2-0 per il Genoa questa seconda sfida, una partita godibile dalla quale sicuramente i mister avranno potuto trarre ottime indicazioni.

Per la terza e ultima partita si presentano in campo invece Legino Juniores e Spotornese.

Rispetto alla partita precedente opta per una girandola di cambi mister Peluffo, questo con soltanto Semry, Crovella e Puppo.

I verdeblù allenati da Bizzarri scendono in campo con Valenti, Garbarini, Boemi, Ciciliot, Brozzu, Carnemolla, Latini, Zaccariello, Donna, Perria e Pazmino

A disposizione ci sono Trozzola, Pistola, Rognoni, Del Nero, Simone Fiorito e Davide Fiorito

A 10’ dall’inizio del primo tempo Monda al posto di Puppo

Al 30’ Donna gol su assist di Rognoni

L’ultimo quarto d’ora non regala reti e il match si conclude con la vittoria col minimo scarto dei giovani verdeblù.