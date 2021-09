Matrimonio sott'acqua, a Savona coppia si sposa a 6 metri di profondità - IVG.it

Savona. C’è chi decide di sposarsi sulla spiaggia e chi direttamente in mare. E’ così che quella che potrebbe sembrare una “pazzia d’amore” o una scena da film presto, questo sabato precisamente, prenderà forma a Savona, a 500 metri dalla costa.

Tutto è nato quando una coppia di sposi, amante delle immersioni, ha espresso il desiderio di pronunciare il fatidico “Sì” proprio nelle acque del mare, in compagnia non solo dei pesci ma anche dei testimoni, del celebratore delle nozze, del fotografo e di alcuni invitati speciali. Chi invece preferisce rimanere “asciutto”, potrà seguire le nozze in diretta anche dalla spiaggia del Mare Hotel, dove verrà installato uno schermo.

L‘underwater wedding – come è stata battezzata questa particolare forma di matrimonio – ha conquistato anche il savonese, oltre diverse città in giro per il mondo. In fin dei conti, quello che potrebbe sembrare un matrimonio così distante dalla tradizione regalerà sicuramente delle emozioni uniche che gli sposi porteranno con sè per tutta la vita. Alcune prove prima del giorno decisivo sono state, ovviamente, realizzate con alcuni aggiustamenti per arrivare pronti all’evento, anche se a rimanere sarà l’incognita meteo – la più temuta – che potrebbe rovesciare i piani.

Le condizioni del mare infatti potrebbero impedire il regolare svolgimento del matrimonio, ma una soluzione alternativa per non rinviare le nozze è già stata predisposta: gli organizzatori di Mare Hotel assicurano che, in caso di maltempo, la cerimonia si terrà nelle acque della loro piscina. Se il meteo assiste invece il matrimonio si svolgerà tranquillamente a 5/6 metri di profondità. A richiamare invece la tradizione, l’allestimento della singolare location che avrà balaustre e addobbi nuziali ad hoc.

Muniti di tuta subacquea, una speciale carta resistente all’acqua e un interfono per comunicare sott’acqua sarà così possibile leggere gli articoli legislativi, ascoltare e firmare le promesse d’amore e, ovviamente, scambiarsi il tradizionale bacio per rendere il matrimonio valido a tutti gli effetti. Il Mare Hotel, infatti, insieme a villa Cambiaso, villa Gavotti e villa Noli, ha il beneficio di essere casa comunale, ovvero luogo dove ufficialmente si possono celebrare matrimoni validi davanti alla legge.

A celebrare le nozze con la fascia tricolore sarà Pervinca Tiranini, titolare di Mare Hotel, esperta di sport subacqueo e volto noto dell’imprenditoria turistico-ricettiva della provincia di Savona.