"Mallare in fiore", protagonista il prof di TikTok più famoso. Il commento degli organizzatori: "Un vero successo" - IVG.it

Mallare. “È stato un vero successo quello registrato nel corso della serata di domenica 5 settembre in occasione delle premiazioni del concorso “Mallare in Fiore 2021″ e, questo, nonostante la stretta osservanza delle norme Covid-19 che non ha consentito l’ingresso a chi sprovvisto di Green pass”. E’ questo il bilancio del Comune di Mallare in merito alla manifestazione dello scorso weekend.

Alla presenza del Sindaco Flavio Astigiano e del suo vice Mario Pistone, ha condotto l’incontro Irene Minguzzi, la Consigliera comunale a cui il primo cittadino ha affidato l’organizzazione del Concorso.

Protagonista della serata il 48enne Sandro Marenco, il prof di TitTok più famoso d’Italia. E’ mallarese doc – con una laurea in Lingue con l’indirizzo in scienze della comunicazione, insegnante d’inglese e tedesco in un liceo di Alessandria – con evidente emozione ha parlato degli anni della sua infanzia e adolescenza ricordando tanti parenti e amici presenti, in primis i suoi genitori.

“Incalzato dai giornalisti presenti – commentano dal Comune -, ha risposto poi con perspicacia alle loro domande che vertevano principalmente sul suo libro di recente pubblicazione dal titolo “Dillo al prof”, Salani Editore. Nel libro descrive anche la sua classe virtuale che – grazie ai personaggi che ha inventato: Sansone, Piergui e Clivia, tre studenti alle prese con la Didattica a Distanza – lo segue per imparare le regole grammaticali della lingua inglese e ridere assieme di tutte quelle volte che gli alunni pensano che il prof non si accorga che abbiano copiato”.

“Su TikTok – ha detto – vorrei mostrare ai ragazzi che esiste una categoria di insegnanti che non giudica, non dà note, non manda dal preside, ma cerca di mettere a proprio agio gli studenti, che cerca i modi più utili per farsi capire. Sono un professore che si mette in discussione, che chiede scusa e svolge il suo lavoro con delicatezza, ironia e, talvolta, commozione”.

È doveroso ora ricordare i primi classificati del concorso “Mallare in Fiore”, segnalati dalla giuria presieduta da Riccardo Gallesio dopo aver visitato i luoghi da valutare dei partecipanti iscritti suddivisi nei tre temi: giardini, terrazzi e balconi, te:

Per Giardini prima qualificata Donata Marchisio. In tale ambito si è scelto di dare il premio “Semplice è bello” a Claudio Neri e a Samir Ben Kahla per “Il giardino con l’architettura piu’ bella”, mentre a Francesca Cervetto viene riconosciuto il premio dalla giuria come “Angolo originale”. Per Terrazzi e Balconi fioriti prima qualificata Luisa Bonorino, mentre Rosa Corniola viene premiata per “L’armonia di colori”.