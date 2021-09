Lo scorso fine settimana a Mallare, presso il centro ippico Sporting le Poiane, si sono svolti i Campionati Italiani di Concorso Completo. 120 cavalli provenienti da tutte le regioni d’Italia hanno gareggiato nelle tre specialità.

Il campionato ligure svoltosi in concomitanza ha incoronato vincente proprio la squadra dello Sporting le Poiane di Angelo Giorgis. Argento per il team de Tigli guidato da Paolo Bertoni. Bronzo per “Ponte Romano di Sará Bormioli.