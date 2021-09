Lutto nel mondo della nautica: morto a 92 anni Giacomo Costa, primogenito di Angelo - IVG.it

Liguria. Lutto nel mondo della nautica per la morte, a 92 anni, di Giacomo Costa, il primo figlio di Angelo, armatore, imprenditore e presidente di Confindustria. Giacomo lascia 9 figli e un gran numero tra nipoti e pronipoti: fino ad oggi era il più anziano degli eredi Costa ancora in vita.

Durante la sua lunga carriera fu protagonista della lunga epopea famigliare, impostata su quello che è stato battezzato come ‘liberismo illuminiato’ portato avanti da Angelo Costa per decenni, e che per decenni ha fatto scuola in Italia e in tutta Europa. E forse non solo.

Il mondo armatoriale e imprenditoriale ligure è in lutto: “Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giacomo Costa, primogenito dell’armatore e presidente di Confindustria Angelo Costa ed illustre esponente della famiglia armatoriale. Al fianco del padre, Giacomo Costa ha contribuito attivamente alla crescita imprenditoriale del Gruppo a Genova e in Liguria. Il presidente Giovanni Toti insieme a tutta la Giunta si stringe al dolore dei familiari”.