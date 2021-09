Loano, scontro tra due moto sull'Aurelia: tre feriti trasferiti al Santa Corona - IVG.it

Loano. Incidente questo pomeriggio intorno alle 17:30 sull’Aurelia a Loano, dove si sono scontrate due moto, una Yamaha e una Kawasaki, una trasportava anche un passeggero.

A seguito dell’impatto, avvenuto all’altezza del supermercato Eurospin, sono quindi tre i feriti che hanno ricevuto le cure dei soccorsi. Oltre all’automedica, sul posto sono subito intervenute tre ambulanze: una della Croce Bianca di Borghetto, una di Pietra Soccorso e una della Croce Bianca di Borgio.

Per fortuna, l’incidente non sembra aver causato gravi traumi alle tre persone coinvolte, che sono state trasferite in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Intanto nel luogo del sinistro, è accorsa anche la polizia locale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, delle indagini se ne occuperà proprio la Municipale con l’ausilio della telecamere della zona.