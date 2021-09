Loano, nuovo direttivo per la Krav Maga parabellum: Francesco Ravotti nominato presidente - IVG.it

Loano. Ieri sera si sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo direttivo dell’associazione sportiva Krav Maga parabellum, a seguito delle dimissioni volontarie nel mese di giugno del presidente uscente e cofondatore Davide Carosa.

La KMP, oltre ad essere impegnata in vari settori sportivi, ha in essere progetti a tutela e prevenzione della salute in campo adolescenziale, che ha portato l’associazione anche a svolgere attività in vari istituti scolastici del comprensorio savonese. Collabora e ha collaborato con molte istituzioni, tra cui l’ASL2 Savonese, il Comando di Polizia Locale del Comune di Loano e l’OPI provinciale.

Il ruolo di presidente sarà ricoperto dall’istruttore Francesco Ravotti, il vicepresidente dall’istruttore Alessandro Casasola che sostituirà Lara Costa anch’essa dimissionaria e il segretario dall’istruttore Diego Marino.

Nella stessa serata su proposta del nuovo direttivo, l’ex Presidente Davide Carosa è stato insignito della carica di presidente onorario a seguito della dedizione e le energie spese nel fare crescere la KMP.

“Sono molto contento che questo nuovo direttivo sia composto da persone cresciute nella nostra associazione, c’era bisogno di nuove energie e di nuovi obbiettivi – commenta Carosa – Ringrazio e sono onorato che l’impegno da me profuso in questi anni sia stato meritevole di una gratificazione come l’essere investito della presidenza onoraria. Sarà mia premura continuare a portare avanti i progetti sociali e il settore autodifesa della KMP”.