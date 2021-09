Loano, la lista Piccinini incontra i residenti dei Mazzocchi e di Fey: "Zona diversa, stessi problemi" - IVG.it

Loano. Stamattina la lista “Nuova Grande Loano-Piccinini Sindaco”, partendo dal palazzetto dello sport, ha girato per via Matteotti, via San Giuseppe, via Mazzocchi, per arrivare poi in Borgo Castello.

“Abbiamo parlato con i residenti e chi ha un’attività in queste zone – esordisce il candidato sindaco Piccinini – e come sempre è stata lamentata la mancanza di pulizia, di sorveglianza, di presenza delle istituzioni. Il disagio che viene provato è tanto, si potrebbe riassumere in ‘Noi vediamo Palazzo Doria, ma Palazzo Doria non vede noi’ perché le richieste non sono state mai ascoltate, gli abitanti ignorati.”

“Non amo la polemica, ma è inevitabile constatare la trascuratezza che diventa poi pericolo – prosegue Piccinini – L’alveo del Nimbalto a monte del ponte romano, ad esempio, pieno di canne e sporcizia, con le conseguenze ben conosciute in caso di pioggia e facile riparo per topi ed altro. O il campetto di Via San Giuseppe, ormai utilizzato più per lo spaccio che per giocare a basket. E purtroppo la lista è lunga, toccando viabilità, raccolta dei rifiuti, assenza di telecamere. Per non parlare del Palazzetto dello Sport, ormai declassato a monumento al degrado.”

“Per fortuna la gente con noi sta ritrovando ottimismo, crede nuovamente che una buona amministrazione possa esistere, non dice più ‘tanto sono tutti uguali’ – conclude il candidato sindaco Piccinini- Molte persone ci hanno detto che questa volta torneranno a votare, cosa che avevano smesso di fare come segno di silente protesta. Stiamo facendo ritrovare la fiducia nelle istituzioni, la voglia di migliorare Loano con il mezzo principale a disposizione, il proprio voto.”

Domani, giovedì 16, appuntamento con la lista civica “Nuova Grande Loano-Piccinini Sindaco” presso la Caffetteria Gavioli in via Aurelia 173 alle 18.30 per incontrare i residenti e le attività della zona.