Loano comune “green” ottiene la Certificazione ISO 14001:2015 - IVG.it

Loano. Il Comune di Loano ha ottenuto anche quest’anno la certificazione ISO 14001:2015.

L’ISO 14001 è riconosciuto come standard per la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale per organizzazioni di tutte le dimensioni. Basato sulla metodologia “Plan-Do-Check-Act”, fornisce un quadro sistematico per l’integrazione delle pratiche a protezione dell’ambiente prevenendo l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e materiali

Oltre a dimostrare la responsabilità dell’Ente e, più in generale, delle organizzazioni verso l’ambiente, con la certificazione può ridursi in modo significativo il rischio legato alla mancata applicazione di eventuali normative ambientali e quindi anche delle violazioni e relative sanzioni

Le realtà che implementano un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ottengono una riduzione dei costi, un miglioramento della loro immagine sul mercato ed una maggiore competitività del proprio brand.

La certificazione ha come oggetti: la gestione delle attività e dei servizi svolti dall’amministrazione quali la pianificazione e la tutela del territorio; l’indirizzo e il controllo della gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, della rete fognaria e della depurazione; acque; gestione e controllo delle spiagge di proprietà comunale; gestione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare; gestione della viabilità; servizio di polizia locale; controllo e protezione civile.

Per quanto riguarda Loano i siti certificati sono: Palazzo Doria, le sla Bagni Medusa, Bagni Stella Marina, Bagni Lampara, Bagni Murena, Bagni Delfino, Bagni Ippocampo, Bagni Corallo, i Bagni Ondina.

La certificazione è stata assegnata a seguito di sopralluogo effettuato presso i Bagni Delfino, la scuola elementare Valerga di corso Europa e la biblioteca comunale di Palazzo Kursaal.

Sono stati analizzati: le modalità di definizione aspetti ambientali rilevanti nel Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Loano; gli obiettivi ambientali dell’Ente con evidenza del fatto che sono inseriti nel PDO dell’Ente; la gestione delle comunicazioni; la gestione degli immobili comunali (con riferimento a CPI, certificazione energetica, impianti termici e di condizionamento); la gestione dei rifiuti; la gestione delle emergenze ambientali; gli acquisti verdi effettuati dall’Ente; la gestione delle spiagge comunali.