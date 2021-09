Loano, Alessia Cepollina coordinatore cittadino di Cambiamo - IVG.it

Loano. Alessia Cepollina è da oggi il commissario di “Cambiamo! con Toti” per la città di Loano. Lo comunica il coordinatore regionale Angelo Vaccarezza.

“A lei è stato affidato il compito di coordinare le prossime elezioni che porteranno al cambio dell’amministrazione comunale il 3 e 4 ottobre prossimi. Questo sarà il primo step del percorso che avrà come seconda tappa il congresso che, con ogni probabilità, avrà luogo in autunno”.

“Alessia oltre a essere un’amica fidata e loanese doc, come il sottoscritto, ha condiviso con me un percorso fatto di tante battaglie e altrettanti chilometri per difendere i diritti delle piccole e medie imprese del Paese; questa foto del marzo del 2015 è una delle tante fatte insieme. Sono certo che sa cosa fa e come farlo: nessun dubbio sulla riuscita del compito affidatole, opinione condivisa e dallo stesso avviso è il collega Mauro Demichelis, che del movimento è il coordinatore provinciale”.

“Alessia è senza dubbio espressione di quella volontà, decisione e determinazione al cambiamento che il partito di Giovanni Toti fin dall’inizio auspica”, conclude Vaccarezza.