Loano 2021, Toti: "Isella con Piccinini? Non trattengo nessuno". E su Lettieri: "Mai avuto dubbi" - IVG.it

Loano. “Ognuno è giusto che scelta il futuro e la propria strada come la sua sensibilità gli dice. Io non ho mai tenuto nessuno con la catena e tanto meno impedito a qualcuno di entrare”. A dirlo è il presidente di Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti in merito alla questione della spaccatura all’interno della maggioranza di centro destra che sostiene il sindaco di Loano Luigi Pignocca.

Toti, in visita a Loano per sostenere la candidatura di Luca Lettieri, ha commento la fuoriuscita da Cambiamo del consigliere comunale Luana Isella per confluire nella lista civica Nuova Grande Loano a sostegno di Giacomo Piccinini.

“Ognuno sceglie la sensibilità che ritiene più opportuna – continua Toti -. E’ molto chiaro da che parte stiamo noi. Al di là delle ambizioni, sempre legittime, non devono offuscare il disegno generale che è quello di un centro destra di governo che abbia nella rete di sindaci un disegno omogeneo con quello di regione Liguria”.

Una coalizione che rispecchia la maggioranza in Regione: “Tutte le liste che mi sostengono in Regione – sottolinea Toti – appoggiano Lettieri insieme a un importante contributo del civismo che arrichisce i partiti. E’ la formula con cui ci presentiamo in tutte le città della regione. Consapevoli che i prossimi anni saranno fondamentali ci rimbocchiamo le maniche per dare una mano a Loano al suo sindaco e alla Liguria”.

Endorsement a Lettieri da parte del presidente Toti: “Non ho mai avuto dubbi in questo senso – dice Toti -. Loano esprime personalità politiche importanti della Regione che è giusto che si chiariscano con progetti e ambizioni prima che la corsa cominci, poi si costruisce la squadra”. Piena fiducia nelle capacità del candidato del centro destra: “Il sindaco Lettieri raccoglierà le migliori eredità delle passate amministrazioni sapendo metterci quel quid di novità dovuto all’entusiasmo e alla voglia di dare la voglia alla città come sindaco al primo mandato”.

Il governatore Toti a Loano a sostegno del candidato sindaco Luca Lettieri

Una lista sostenuta dai partiti (quella di Lettieri) contro quella di Piccinini che si definiscie civica: “Di fatto non lo è – dice Luca Lettieri – perchè il Partito Democratico ha aderito con grande entusiasmo alla lista che sostiene Piccinini”.