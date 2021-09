Loano 2021, Steffanina: "Sicurezza, decoro urbano e parcheggi per rilanciare il turismo" - IVG.it

Loano. Luca Steffanina, commerciante loanese dei Carugetti Orbi, è uno dei candidati in corsa alle prossime elezioni amministrative nella lista “Per Loano” a sostegno di Luca Lettieri sindaco.

Steffanina spiega così i motivi che lo hanno spinto a candidarsi a sostegno di Lettieri: “Con Luca, che è nato e cresciuto a pochi passi dal locale che gestisco con mia moglie, ci conosciamo da tanti anni – spiega -. È una persona molto chiara e stimata in tutta la città. Dico sempre che Luca fa una politica di contatto, perché è un amministratore comunale che ha saputo ascoltare le persone cercando di dare sempre una risposta a tutti”.

Sposato con Rosanna dal 1997, Steffanina è sceso in campo nella lista “Per Loano” con un obiettivo preciso: “L’approccio che intendo adottare è proprio quello che ha reso il nostro candidato sindaco la persona credibile e apprezzata che oggi noi tutti conosciamo – afferma Steffanina -. E proprio dall’ascolto e dal confronto con tanti cittadini, in queste settimane sono emerse quelle che a mio modo di vedere sono le criticità che andranno subito affrontate dalla nuova amministrazione comunale”.

Per Steffanina, in particolare, sicurezza e decoro urbano devono essere in cima alla lista delle priorità della prossima giunta: “Loano ha bisogno di più videocamere e di una maggiore videosorveglianza – prosegue -. Inoltre occorrerà realizzare un grande piano del verde pubblico per mitigare l’impatto ambientale e valorizzare il territorio agricolo. Da questo punto di vista la mia idea è quella di incentivare gli interventi di pulizia delle aree pubbliche e di intensificare la disinfestazioni. Dobbiamo pensare anche ad una campagna di sensibilizzazione ambientale, oggi più che mai importante per il futuro di tutti noi”.

L’aumento del numero di parcheggi disponibili in città è un’altra questione su cui il commerciante loanese intende impegnarsi: “Purtroppo il fatto di non avere tanti posti auto a disposizione è un grosso problema anche e soprattutto dal punto di vista dell’accoglienza turistica – spiega ancora Steffanina -. Uno degli obiettivi della prossima amministrazione dovrà quindi essere quello di cercare delle aree dove poter realizzare delle nuove piazzole di sosta”.

Amante degli animali, Steffanina punta a realizzare un parco giochi dedicato agli amici a quattro zampe: “A Loano mancano aree attrezzate per i cani – afferma il commerciante loanese -. Realizzare un parco dedicato agli animali potrebbe essere un servizio in più per i cittadini loanesi, ma anche un volano per il nostro turismo. Sono tantissimi, infatti, i turisti che vengono in vacanza nella nostra città in compagnia dei loro animali”.

“La nostra è una lista composta da persone con una comprovata esperienza amministrativa a livello comunale – conclude Steffanina -. Sicuramente io spero di poter imparare qualcosa da loro, ma allo stesso tempo, anche grazie alla mia esperienza professionale, sono pronto a dare il mio contributo a questa squadra”.