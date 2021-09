Loano 2021, Nuova Grande Loano incontra i giovani: "Devono trovare lavoro qui, supportiamo il loro spirito di iniziativa" - IVG.it

Loano. Ieri sera con un aperitivo da Vittorino, sul lungomare di Loano, la lista “Nuova Grande Loano- Piccinini Sindaco” ha parlato con tanti giovani loanesi. “Clima disteso e rilassato, tanto interesse per quello che proponiamo, tanto entusiasmo per le nostre idee. Sicuramente i giovani hanno capito ed apprezzato lo spirito di rinnovamento che è alla base del nostro progetto – esordisce soddisfatto Giacomo Piccinini, candidato sindaco della lista “Nuova Grande Loano” -. Loro e noi, con la mente, siamo già nel futuro, vediamo chiaramente quante siano le potenzialità di Loano. È scattata subito l’intesa, hanno capito che con noi potranno finalmente avere tantissime opportunità per costruirsi la vita che desiderano.”

“Loano deve diventare una città dove tutti, dai bambini ai nonni, nessuno escluso, possano trovare risposte alle loro esigenze. Deve diventare una cittadina viva, dinamica, stimolante” – prosegue il candidato sindaco Piccinini – “Questo significa dare a tutti più eventi culturali, più possibilità di praticare uno sport, più occasioni di aggregazione, più interessi da coltivare. In fondo giovani e “diversamente giovani” hanno la stessa ambizione: vivere una vita gratificante.”

“Anche il lavoro dovrebbe essere fonte di soddisfazione – dice una ragazza -. Peccato che finiti gli studi molti di noi o accettano lavori lontani dalla propria formazione, o devono andare a vivere altrove”.

“Portiamolo qui questo “altrove” – aggiunge Piccinini -, rendiamo Loano un terreno fertile per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali, supportiamo lo spirito di iniziativa di tanti giovani. Già la creazione di un’offerta turistica diversificata, al passo con i tempi, programmata per essere attrattiva tutto l’anno, potrà dare un impulso deciso alla nascita di nuove attività e servizi. Poi bisogna cogliere le opportunità fornite dalla tecnologia, che permettono di connettere professionalità con base a Loano a clienti di tutta Italia. E questi sono solo due esempi delle tante idee facilmente realizzabili che abbiamo per i nostri giovani”.

È pieno di energia e determinazione il candidato sindaco Giacomo Piccinini. “Tra i candidati della lista Nuova Grande Loano ci sono giovani entusiasti del loro lavoro, professionisti realizzati, pronti a mettere le proprie esperienze al servizio di chi si affaccia al mondo lavorativo. In più abbiamo chi nell’ambito della sua professione si è occupato proprio di startup, cioè di indirizzare al successo progetti ancora embrionali. Noi vogliamo creare una sezione specifica all’interno delle Attività Produttive, dove offrire consulenze mirate per dare vita alle idee imprenditoriali, analizzandone la fattibilità, dando suggerimenti ed indicazioni sulla programmazione e su tutti gli aspetti tecnici e burocratici necessari”.

“Il nostro obiettivo è nel nome della nostra lista Nuova Grande Loano – conclude il candidato sindaco Piccinini -. Quando i giovani il 3 e 4 ottobre ci voteranno, avranno compiuto il primo passo per andare a prendersi il futuro che gli spetta”.