Loano 2021, Piccinini incontra i cittadini: "Pronti ad ascoltare, ogni zona ha le sue necessità specifiche" - IVG.it

Loano. “La Nuova Grande Loano di domani nasce dall’ascolto dei cittadini: per noi i problemi di ognuno sono quelli di tutta Loano. Oltre gli innegabili macro problemi, che negli anni si sono amplificati anziché risolversi, sappiamo che ogni zona della città ha poi necessità specifiche. Noi vogliamo che la gente ci parli delle difficoltà che incontra nel quotidiano, degli interventi di cui ha bisogno una determinata via, per poter inserire nella programmazione di riqualificazione di Loano anche le risposte a quei disagi più circoscritti territorialmente, ma non meno importanti solo perché ubicati lontano dal centro”.

A dirlo è il candidato sindaco sostenuto dalla lista Nuova Grande Loano Giacomo Piccinini che organizzerà nei prossimi giorni una serie di incontri in vari punti di Loano. Il primo avrà luogo martedì 7 settembre, a partire dalle ore 9,00 presso il Bar Taboga, in Via dei Gazzi 71.

“È per rispetto dei cittadini, e del loro tempo, che ci avviciniamo noi a loro, per facilitarli nella possibilità dì conoscerci ed esprimerci le loro richieste – prosegue il candidato sindaco -. Vogliamo andare incontro ai loanesi, in tutti i sensi, perché siamo noi al loro servizio. Siamo convinti che chi voglia amministrare bene debba andare a chiedere ai cittadini di cosa abbiano bisogno, informarsi sui loro problemi, e facilitarli nel dialogo con le istituzioni anche muovendosi fisicamente verso di loro. Per questo è nostra ferma intenzione, se avremo l’opportunità di amministrare Loano, di proseguire questi incontri con regolarità, mantenendo un rapporto costante con tutti i cittadini e verificare con loro la qualità della vita nelle diverse zone”.

“Il calendario degli appuntamenti – conclude Piccinini -verrà a breve pubblicato sui profili social della lista “Nuova Grande Loano – Piccini Sindaco”. Sul sito si possono poi trovare tutte le informazioni sulla lista, i profili dei candidati, i contatti per dialogare con noi, la nostra visione della Nuova Grande Loano che vogliamo offrire a tutti i loanesi, grazie al loro voto”.