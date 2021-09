Loano 2021, Piccinini incontra i cittadini: "Ascolto e condivisione sono fondamentali" - IVG.it

Loano. È iniziata ieri mattina, presso il bar Taboga in via dei Gazzi, la serie di incontri con i loanesi programmata dalla lista civica “Nuova Grande Loano – Piccinini Sindaco”.

“Il contatto diretto con le persone, ascoltarle, condividere le loro esperienze, è un aspetto fondamentale per noi – esordisce Piccinini- Ci hanno raccontato le loro realtà, le difficoltà che si aspettano vengano comprese e risolte. Raccogliere le loro testimonianze ci ha reso ancora più motivati, e ancora più convinti che a Loano sia davvero necessario un deciso cambiamento di rotta”.

Il candidato sindaco e gli altri componenti della lista civica, terminato l’incontro al bar Taboga, hanno poi girato per le vie adiacenti. “È giusto che fossimo noi ad andare incontro ai cittadini e dare l’opportunità a chi stava lavorando di esprimere il proprio punto di vista su Loano – prosegue Piccinini- Questi appuntamenti per noi non sono pura campagna elettorale, è il momento per comprendere le esigenze della gente ed elaborare delle soluzioni. Se avremo la possibilità di amministrare Loano, ripeteremo questi incontri per verificare con i cittadini gli interventi che verranno messi in atto, confrontandoci costantemente con loro sul nostro lavoro”

Domani, giovedì 9 settembre, il secondo appuntamento con la lista “Nuova Grande Loano”. Il candidato sindaco Giacomo Piccinini ed i candidati consiglieri della lista saranno dalle ore 9.00 al Bar Como, in via Carducci 33.