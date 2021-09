Loano 2021, Piccinini: "Chi pratica sport lo fa in contesti fatiscenti e trascurati, serve un piano di recupero" - IVG.it

“Loano si fregia del titolo di ‘Città dello Sport’ attribuito dal CONI e di ‘Comune europeo dello sport’, quest’ultimo conferito nel 2010. Nel 2021 probabilmente verrebbe insignito del titolo di ‘Comune europeo dove tanti sportivi di qualità praticano sport in contesti fatiscenti e trascurati’. Ironizzo per non piangere”. parlare è Giacomo Piccinini, candidato sindaco della lista “Nuova Grande Loano”.

“Loano ha un passato ed un presente gloriosi in quanto a figure sportive. Ed oltre le eccellenze a cui ha dato i natali, può vantare tanti cittadini molto impegnati ad allenare i giovani, a formarli ed aiutarli nel coltivare la loro passione per le diverse discipline. Atleti e allenatori quasi eroici, vista la situazione in cui sono stati ridotti gli spazi dedicati allo sport. Inutile piangere sul danno fatto. Loano ha grandissime potenzialità anche sotto il profilo sportivo, ha solo bisogno di essere amministrata da persone più capaci e concrete. Nuova Grande Loano” ha già chiare le strade da percorrere per risolvere la situazione. Un piano di recupero realistico e fattibile perché le strutture sportive tornino ad essere un’eccellenza.”

“Sicuramente un lavoro impegnativo, anche sotto il profilo economico – prosegue Giacomo Piccinini – Stiamo infatti già lavorando a progetti da presentare per accedere a finanziamenti che ci permettano di intervenire in modo incisivo. Praticare un’attività sportiva è importante a tutte le età, i loanesi devono poterlo fare in sicurezza, devono poter godere del patrimonio di strutture che abbiamo. Con le società sportive serve intavolare un dialogo ed una collaborazione più stretta, attenta ed efficace. Sono una grande risorsa.”

“Lo sport ha anche una grande capacità di richiamo turistico. Manifestazioni, gare, raduni e allenamenti di squadre, corsi di aggiornamento per tecnici e dirigenti. Le opportunità offerte dallo sport per portare a Loano un turismo di qualità sono davvero tante, molte realizzabili in periodi diversi dall’estate, rivitalizzando i mesi solitamente più ‘tranquilli’. Senza dimenticare l’outdoor, che vive già da tempo un grande successo. Anche in questo caso, in collaborazione con le società sportive, che già stanno facendo un ottimo lavoro, serve un impegno vero per sviluppare questo settore, e sostenere quei privati che intendono offrire nuovi servizi dedicati. È però necessario presentarsi alle federazioni sportive con impianti di alto livello perché Loano diventi la meta prescelta”.

“Come sempre – conclude il candidato sindaco Giacomo Piccinini – per amministrare bene la città servono idee chiare, progetti precisi, grande impegno. Non basta dire vorremmo fare, bisogna fare. Noi di Nuova Grande Loano siamo le persone del fare, e lo dimostreremo.”