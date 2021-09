Loano 2021, Oliva: "La città non è solo il centro del paese. Chi governa deve saper ascoltare tutti" - IVG.it

Loano. Forte dell’esperienza maturata negli ultimi cinque anni tra i banchi dell’opposizione, Daniele Oliva è uno dei candidati della lista “Nuova Grande Loano” per Giacomo Jimmy Piccinini sindaco in corsa alle elezioni comunali loanesi in programma il 3 e il 4 ottobre prossimi.

“Dopo cinque anni che per me sono stati molto importanti e che mi hanno permesso di conoscere a fondo tutti i meccanismi della ‘cosa pubblica’ – spiega Oliva – ora, insieme a tutto il gruppo, una lista civica composta da persone con diverse competenze, intendo realizzare le idee in cui ho sempre creduto e che ho sempre suggerito agli assessori uscenti nel corso di questi cinque anni di opposizione”.

Concreti e ben definiti i punti che il consigliere uscente Daniele Oliva vorrebbe sviluppare nel corso della prossima amministrazione comunale: “Vorrei dare il mio contributo nel campo del sociale – racconta Oliva – In particolare realizzando una politica di vero sostegno per i ragazzi. Nonostante le richieste e gli spunti forniti dalla minoranza, infatti, in questi ultimi cinque anni purtroppo non è stato fatto nulla. Un esempio lampante in questo senso è ben rappresentato dal disfacimento delle società sportive loanesi, oppure della carenza di spazi culturali aggregativi”.

Secondo Oliva è sempre più importante focalizzare l’attenzione sui giovani: “Dobbiamo coinvolgere i ragazzi nella prevenzione all’alcolismo, al bullismo e al cyberbulilsmo, e più in generale intervenire per anticipare i disagi che possono riguardarli. E lo possiamo fare realizzando progetti sociali in grado di coinvolgere le scuole e le società sportive.

Non solo giovani. A Loano, per Oliva uno dei problemi sociali più sentiti riguarda i cittadini in età più avanzata: “È fondamentale mettere in campo azioni concrete anche per gli anziani – afferma il candidato della lista Nuova Grande Loano Piccinini Sindaco -. Dobbiamo incrementare i servizi per gli anziani e per le loro famiglie, migliorare la comunicazione con i cittadini per far conoscere le opprtunità di aiuto e rendere più snello l’iter per accedere a questi sostegni. Stesso discorso per i diversamente abili”.

“Noi abbiamo le idee chiare – conclude Oliva – e la nostra è una squadra composta da persone che hanno le giuste competenze per raggiungere tutti gli obiettivi. Ringrazio le mie colleghe di lista Francesca Munerol e Virginia Rovelli per la condivisione delle idee. Vogliamo una Loano più presente a livello sociale e più vicina alle persone in difficoltà. Ricordando che Loano non è solo il centro ma anche le zone periferiche: dai nostri incontri con i cittadini abbiamo realizzato quanto questi luoghi siano stati trascurati finora”.