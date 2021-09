Loano 2021, Lettieri: "Programmi educativi e servizi innovativi per migliorare la vita di ragazzi e famiglie" - IVG.it

Loano. “Ci proponiamo di migliorare l’attività didattica, la qualità della vita dei singoli utenti e delle famiglie e di prevenire il disagio minorile e della dispersione scolastica con la predisposizione di programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale e servizi innovativi per l’infanzia”. Sono alcune delle idee contenute nel programma elettorale di “perLOANO – Lettieri Sindaco”, la lista che appoggia la candidatura di Luca Lettieri a primo cittadino della Città dei Doria.

“Vogliamo che i nostri ragazzi siano protagonisti di scambi di visite tra anziani e studenti e la condivisione di esperienze di vita – aggiunge Lettieri –. Effettueremo la costante manutenzione delle scuole del territorio. Potenzieremo il progetto Pedibus e daremo continuità al progetto Eco-Schools”.

“Erogheremo contributi all’Istituto comprensivo per i progetti didattici inseriti nel Piano dell’offerta formativa (POF) e per l’assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi a domicilio per i bambini e ragazzi in difficoltà. Amplieremo o realizzeremo spazi ricreativi per l’infanzia quali parco giochi e pubblici attrezzati, giochi per disabili, spazi animazione. Collaboreremo con la Provincia di Savona per la realizzazione del polo tecnico/economico”, conclude l’aspirante Sindaco di Loano.