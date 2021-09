Loano 2021, Lettieri: "Non siamo un'isola ma parte di un territorio che deve lavorare compatto" - IVG.it

Loano. “Loano non è un’isola, ma fa parte di un territorio che deve lavorare unito e compatto”. Ne è convinto Luca Lettieri, candidato sindaco della lista “PerLOANO – Lettieri Sindaco” alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi.

Un’idea che va messa in pratica a partire dalla sanità: “Riteniamo che l’assistenza sanitaria sia un diritto fondamentale e inalienabile, perciò aderiremo a qualsiasi iniziativa volta a difendere i servizi ospedalieri, sociosanitari e assistenziali del nostro territorio, come quelli offerti dal Santa Corona di Pietra Ligure e dal Santa Maria Misericordia di Albenga”.

“Ci impegneremo – prosegue Lettieri – affinché si completi il progetto per dotare il comprensorio di un sistema di depurazione in grado di garantire la salubrità del mare, che è la nostra principale risorsa turistica. E particolare attenzione verrà rivolta alla creazione dell’Ambito territoriale per la gestione condivisa del ciclo delle acque”.

Un occhio di riguardo anche per trasporti e infrastrutture: “Il trasporto pubblico locale – aggiunge Lettieri – deve essere migliorato e ciò può avvenire solo con il potenziamento della rete infrastrutturale: spostamento della linea ferroviaria, realizzazione della Albenga-Carcare-Predosa”.

“Bisogna potenziare il servizio di Protezione civile intercomunale e programmare regolari incontri con la cittadinanza per le norme di autoprotezione”, conclude Luca Lettieri.