Loano 2021, Lettieri: "Istituire la consulta delle associazioni cittadine" - IVG.it

Loano. “Le associazioni sportive, di volontariato e di promozione sociale, di Enti religiosi, le confraternite non sono solo soggetti destinatari di contributi, ma anche partner attivi delle politiche sociali, facilitatori del confronto tra le istituzioni pubbliche, le famiglie e i cittadini, soggetti portatori delle istanze e dei bisogni della comunità in ossequio al principio della sussidiarietà”. Lo afferma Luca Lettieri, candidato Sindaco di Loano per la lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”.

“Ci proponiamo l’istituzione della consulta delle associazioni cittadine e la continua valorizzazione del ruolo dell’associazionismo – prosegue l’aspirante Primo cittadino –. Effettueremo la revisione delle sedi delle associazioni cittadini tenendo conto delle loro esigenze e del tipo di attività svolta. Implementeremo le attività del centro di aggregazione giovanile di Palazzo Kursaal tramite il Gruppo Yepp per realizzare progetti di supporto e sostegno alla popolazione giovanile.”.

“Cercheremo di aiutare il comitato della Croce Rossa Italiana, che ha necessità di reperire nuovi spazi per la sua sede, nella definizione di un accordo con la Città di Torino per l’utilizzo dell’ex colonia sulla via Aurelia. Inoltre, incrementeremo il contributo comunale annuale già erogato. Se l’accordo non dovesse andare in porto, cercheremo nuovi spazi per garantire alla CRI la massima operatività e la possibilità di sviluppare altri progetti in campo sociale”, conclude Luca Lettieri.