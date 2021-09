Loano 2021, Lettieri e lo sport: "Manifestazioni di grande richiamo, ma anche sinergia tra associazioni e mondo della scuola" - IVG.it

Loano. “Loano è ‘Città dello sport’ e ‘Comune europeo dello sport’. Per valorizzare questi due riconoscimenti organizzeremo (direttamente come Comune e in collaborazione con le associazioni sportive locali) manifestazioni di grande richiamo. Tutti gli sport avranno la stessa attenzione”. Lo afferma Luca Lettieri, candidato Sindaco di Loano con la lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”, presentando i propri progetti in ambito sportivo.

“Manterremo attiva e cercheremo di potenziare la collaborazione con il mondo dell’associazionismo locale, sinergia che negli anni ha portato alla creazione di eventi che fanno ormai parte della tradizione sportiva di Loano ed hanno prestigio a livello internazionale – aggiunge Lettieri –. Promuoveremo lo sport per disabili grazie alla collaborazione con il Comitato paralimpico. Per aumentare gli iscritti alle associazioni rafforzeremo la sinergia tra scuola e mondo dello sport grazie alla collaborazione con l’Istituto comprensivo Loano-Boissano. Valorizzeremo ulteriormente la pista di atletica comprensoriale di Boissano, già sede di grandi eventi”.

Spostando il focus sull’ambito della Viabilità, Lettieri sottolinea: “Vogliamo migliorare la viabilità cittadina per incrementare la sicurezza e la fluidità della mobilità urbana ed extraurbana. Acquisiremo le aree dismesse delle FS per creare nuove aree di parcheggio collegate con mare e centro cittadino. Cercheremo di aumentare il numero di posteggi acquisendo altre aree in diverse zone della città”.

“Sostituiremo i passaggi pedonali rialzati sull’Aurelia con altre strutture per garantire la sicurezza dei pedoni. Aumenteremo il ventaglio dei sistemi digitali (App e altro) per il pagamento della sosta. Valuteremo la realizzazione di una pista ciclabile che si connetta alla rete ciclabile ligure. Rivaluteremo le modalità di svolgimento dell’isola pedonale estiva sul lungomare”.