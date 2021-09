Loano 2021, Lettieri: "Cura costante del territorio. Più aree verdi, nuovi marciapiedi e asfaltature" - IVG.it

Loano. “Sul fronte dei lavori pubblici, il nostro obiettivo è garantire una cura costante del territorio con interventi annuali di sistemazione della viabilità e dei sottoservizi, realizzazione di nuove asfaltature, nuovi marciapiedi e un incremento delle aree verdi”. Lo afferma Luca Lettieri, candidato Sindaco per la lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”.

“Porteremo a termine i progetti già previsti nel Documento unico di programmazione (DUP) come la diga soffolta e la nuova passeggiata di ponente, il nuovo pavimento ed i nuovi sottoservizi dei ‘Caruggetti orbi’ e di corso Roma – aggiunge Lettieri –. Sottoporremo le scuole a costante manutenzione e realizzeremo un nuovo campo di erba sintetica allo Stadio Ellena. Palazzo Kursaal sarà sdemanializzato e acquisito e ciò ci permetterà di ampliare il Museo del Mare e creare nuove realtà culturali”.

Sul fronte dell’Urbanistica e dell’edilizia, invece, Lettieri aggiunge: “Realizzeremo un’attenta gestione del territorio per garantire la conservazione e la difesa del patrimonio edilizio storico esistente e la migliore gestione delle trasformazioni o sostituzioni edilizie, al fine di migliorare la qualità urbana e valorizzando i beni vincolati. Porteremo a termine il Piano urbanistico comunale (PUC)”.

“Andremo alla ricerca costante dei fondi necessari per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale convenzionata – prosegue -. Effettueremo una costante sorveglianza urbanistica per ottenere il massimo beneficio tramite opere di urbanizzazione e di riqualificazione. Tuteleremo le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le aree SIC e percorse da incendi. Effettueremo il continuo aggiornamento del personale rispetto alla disciplina regionale di settore”.

“Metteremo in atto diversi piani. Tra questi: il ‘Piano della luce’, ovvero uno studio illuminotecnico scenografico che valorizzi tutta la città, che garantisca il giusto illuminamento delle aree pubbliche e private esterne, che miri al contenimento energetico e all’abbattimento dell’inquinamento luminoso; il ‘Piano dell’arredo urbano’ per dotare gli spazi pubblici urbani di elementi fissi e mobili e creare una immagine coordinata della città”.

“Realizzeremo inoltre la messa in sicurezza di via Bulaxe con la realizzazione di passaggi pedonali protetti; il restyling di corso Europa con un ridisegno complessivo, scenografico e di forte impatto estetico, attraverso un progetto architettonico/artistico; la riqualificazione urbana della via Aurelia e del quartiere delle Olivette”, conclude Luca Lettieri.